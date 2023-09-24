عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات

صدى البلد

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعني، كما شارك في الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على دور الجهاز المحوري في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات متنوعة من شأنها أن تسهم في الدفع لنمو هذا القطاع المهم، الذي يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك بالنظر لاعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول.
  
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تطوير ونمو هذا القطاع المهم، ومن بين تلك المقترحات قيام الجهاز بتأسيس شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمت الموافقة علي تأسيس هذه الشركة في إطار تنفيذ سياسات الجهاز لتصميم وتوجيه منتجات تمويلية متخصصة تتناسب مع احتياجات العملاء للتكامل مع سياسات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المتحدث الرسمي: يأتي إنشاء شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة والعملاء النهائيين في كافة المحافظات مع التركيز على القطاعات الاقتصادية التي تستهدفها الدولة، وكذا دعم نشاط التمويل متناهي الصغر كوسيلة رئيسية من وسائل تخفيف الأعباء على المواطنين والمساهمة في رفع دخول الاسر محدودة الدخل فضلا عن المساهمة في الحد من البطالة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراضاً لعدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإصدار التراخيص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الموافقة علي القوائم المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الفترة المالية من 1/1/2022 حتى 31/12/2022.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

ترشيحاتنا

متاحة الآن.. نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تلف الرئة والدماغ والكلي.. تحذيرات خطيرة من أضرار فيروس كورونا

بسبب ترويع وسرقة السكان.. اعتقال “دمية شيطانية” في المكسيك

صلى الفجر ومات.. قرية مزاتا بسوهاج تودع الطفل كريم رأفت

جنون.. صدمة في فرنسا بعد قرار المفوضية الأوروبية بشأن أوكرانيا

مد فترة التحويلات لطلاب المرحلة الثانوية حتى 27 سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان بيشتغل عندي|طليق علا غانم يفتح النار: هذه قصة فيلا السخنة وعرابي وشبرامنت

هيئة الدواء تكشف حقيقة الشعر المبلل والإصابة بالبرد

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ