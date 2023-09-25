اعتقاد خاطئ عند سماع قوله تعالى «إنما يخشى الله من عباده العلماء»

كثيرون لديهم اعتقاد خاطئ عند قراءتهم لسورة فاطر وبالتحديد عند وصولهم للأية رقم 28 عندما يقول المولى عز وجل في محكم كتابه العزيز: «وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ»، سورة فاطر: آية 28.

فالكثير يفسر هذه الآية بطريقة خاطئة وحصروا لفظ العلماء في تفسير هذه الآية في علماء الدين، ولكن العالم هو الذى يخشي الله ورأى قدرته عز وجل في خلقه فأمن بالله واستقام لأنه علم من هو الله .

شرح الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء

هو أن العلماء يخشون الله عز وجل لكثرة العلم الذي سكن في قلوبهم وليس العكس كما يردد البعض، والمقصود من لفظ العلماء في هذه الآية أي أن كل عالم عرف الله وأمن به ووقعت الخشية والخوف منه فى قلبه، وبعض العلماء قالوا ان كل رجل يخشي الله بفعله وتصرفاته فهو عالم.

وذكر المفسرون العديد من الأقوال في تفسير معنى قوله تعالى: « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» ومنها: إن معنى الآية أي أنه لا يخشى الله تعالى حق الخشية إلا العلماء الذين عرفوه حق معرفته.

وأورد الإمام ابن كثير في تفسيره: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القديم أتم، والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر.

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في معنى الآية: أي الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير، وقال سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل .

وقال الحسن البصري في معنى الآية: أي أن العالم هو من خشي الرحمن بالغيب، ورغب فيما رغب الله فيه، وزهد فيما سخط الله فيه،

وورد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية .

وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل قال: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله .

فالعالم بالله وبأمر الله : الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله: الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، والعالم بأمر الله ليس العالم بالله : الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل .

وقال القرطبي: يعني بالعلماء الذين يخافون قدرته، فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على معصيته، كما قال أنس: من لم يخش الله فليس بعالم، وقال مجاهد: إنما العالم من خشي الله عز وجل، وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله تعالى علما، وبالاغترار جهلاً.

وقال الزمخشري في كتابه الكشاف: والآية سيقت للحث والتحريض على النظر في عجائب صنع الله تعالى، وآثار قدرته ليؤدي ذلك إلى العلم بعظمة الله وجلاله، ويؤدي العلم إلى خشية الله تعالى، ولذلك ختمها بقوله تعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» فالتدبر هو سر القرآن.