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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تراجع الإقبال على حلوى المولد النبوي في الوادي الجديد

حلوي المولد
حلوي المولد

شهدت محلات بيع حلوى المولد النبوي الشريف بمحافظة الوادي الجديد  إقبالا ضعيفا  من المواطنين علي اسواق حلوي المولد ،  بسبب ارتفاع أسعار الأصناف المعروضة فى المحلات.

وانتشرت شوادر بيع الحلوى بمراكز المحافظة الخمس حيث توافد العشرات من المواطنين على الشوادر وشراء الحلوى ولكن ارتفاع الأسعار حال دون  شراء  المواطنين .
يقول  محمد مهران من مركز الداخله ، وصاحب أحد محلات الحلوى الشهيرة  ، إن الإقبال على شراء حلوى المولد النبوى  ضعيف  هذا العام مقارنة بالعام الماضى،  مشيرا إلى أن الأسعار فى متناول الجميع والأصناف المعروضة ذات جودة  عالية ولكن تزامن مولد النبوي مع دخول المدارس كان له الأثر السلبي  علي الإقبال علي الشراء .

وأضاف عبدالله  أن سعر العلبة الكيلو المشكل تتراوح بين يبدأ من ١٢٠ جنيها وحتى١٥٠ جنيها حسب الأصناف فيما تابع العلبة المشكلة بسعر ٢٠٠جنيه للكيلو وتصل العلبة الفاخرة ذات الوزن الكبير الى ٣٠٠ جنيه ، فيما يباع كيلو النواشف وأقراص السمسمية بسعر١١٠ جنيهات والملبن السادة ١١٥ جنيها والعلف الحمص ١٠٠ جنيه وملبن بالمكسرات حلوى المسكرات والفواخر بـ ١١٥ جنيها.

وأضاف أن موسم المولد النبوى الشريف تزامن مع موسم دخول المدارس وهو ما ادى الى عزوف المواطنين عن الشراء وأصبح الإقبال متوسطا مقارنة بالعام الماضى.

واكدت ام سعد أن جميع الآباء يحرصون على شراء حلاوة المولد بمختلف أنواعها وذلك كنوع من الاحتفال بالمولد النبوي  وإدخال البهجة والسرور على الاهل والابناء

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ولفتت إلى أن مناسبة المولد النبوي تعد مناسبة عظيمة لجميع الأمة الإسلامية في كافة أنحاء العالم  لما لها من تشريف الهي يعتز به كل مسلم وكل دوله لها طقوس خاصة تعبر بها عن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة.

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