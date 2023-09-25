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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نائب رئيس تجارية الإسماعيلية: الاستعانة بأصحاب المصانع وراء انخفاض الأسعار بـ«أهلا مدارس»

معارض أهلا مدارس
معارض أهلا مدارس

صرح أسامة العدوي نائب ثان غرفة تجارية بالإسماعيلية، بأن معرض «أهلا مدارس» بالشيخ زايد، سوف يستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ولفت إلي أن خبرة اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية وتكاتف أعضاء مجلس الإدارة في تنظيم المعارض المخفضة، ساهمت في توفي المستلزمات بأسعار مخفضة.

وأوضح أسامة العدوي، أن من بين شروط اختيار المشاركين في المعرض، أن يتمتع العارض بحسن الخلق وان يقدم سعرا أقل بجودة مميزة للمعروضات، مشيرا إلي أن المعرض يقام علي مساحة كبيرة هذا العام لإتاحة الفرصة لمشاركة اكبر عدد من العارضين خلال فترة إقامته.
 

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أسامة العدوي: إنخفاض أسعار سلع «أهلا مدارس» بسبب الإستعانة بأصحاب المصانع

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تابع أسامة العدوي، أن أسعار السلع بمعرض أهلا مدارس بالشيخ زايد، مثل مستلزمات المدارس والزي المدرسي والشنط المدرسية والأحذية، تشهد انخفاضا عن مثيلاتها عن الأعوام الماضية بنسبة كبيرة وصلت إلي 30%، بسبب أن اغلبها محلية الصنع، ونتيجة للاستعانة باصحاب المصانع لعرض منتجاتهم.

وأضاف أسامة العدوي، أن معرض أهلا مدارس يهدف إلى خفض الأسعار، مشيرا إلى توفير مكان المعرض للتجار بالمجان وتوصيل المرافق والكهرباء، وهو ما انعكس على تقليل تكاليف المنتج، وأدى إلى البيع بأسعار مخفضة للمواطنين داخل المعرض.

أهلا مدارس اتحاد الغرف التجارية الشنط المدرسية المستلزمات المدارس

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