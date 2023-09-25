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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة سكانية خلال 4 شهور

عدد سكان مصر- صورة
عدد سكان مصر- صورة أرشيفية

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 مليون و500 ألف نسمة بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 114 يوم؛ حيث سجل عدد سكان مصر 105 مليون نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 105 ملايين بالداخل في يوم 30 يوليو الماضي أي خلال 57 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 105 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني اليوم أي خلال 57 يومًا.

عدد سكان محافظات مصر 

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 794.8 ألف نسمة، بورسعيد 793.4 ألف نسمة، مطروح 552.1 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 404.9 ألف نسمة، الوادي الجديد 267.7 ألف نسمة، جنوب سيناء 115.6 ألف نسمة.

مصر سكان مصر محافظة القاهرة الجيزة سكان

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