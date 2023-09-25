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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديق على إضافة نشاط الخدمات الأرضية للغير لأنشطة شركة البترول الجوية| تفاصيل

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية

صدقت وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلية في شركة خدمات البترول الجوية التابعة لها، على إضافة نشاط الخدمات الأرضية للغير إلى أنشطة الشركة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة خدمات البترول الجوية، اليوم الاثنين، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣، للتصديق على إضافة نشاط الخدمات الأرضية للغير، للبدء في مزاولة النشاط الجديد.

كانت الشركة قد أعلنت خلال فبراير الماضي، تدشين مركز لتدريب الهليكوبتر بمصر بين الشركة و”الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران”.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة خدمات البترول الجوية والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في مجال التدريب على الهليكوبتر في أكتوبر الماضي، ويشمل التعاون كافة مجالات التدريب على الهليكوبتر وكذا جميع الخدمات اللازمة لها حتى تمام حصول المتدرب على الإجازة المطلوبة المعتمدة من سلطة الطيران المدني المصري اللازمة لمزاولة البرنامج محلا لتدريب.

يأتي ذلك بغرض إنشاء مركز تدريب لطياري الهليكوبتر لأول مرة في مصر والشرق الأوسط والاستفادة من إمكانيات شركة خدمات البترول الجوية وهو ما يشكل إضافة مصدر جديد للدخل من العملة الصعبة للشركة عن طريق التحاق الطلبة من الخارج بأكاديمية تدريب الهليكوبتر، بالإضافة الى الأثر الاقتصادي للأكاديمية حيث يتيح لها أيضا إضافة نشاط الهليكوبتر الى أنشطتها وإنهاء تدريب طلابها القادمين من مناطق عديدة والدول المجاورة والراغبين في الحصول على إجازة إتمام تعلم طيران الهليكوبتر من الأكاديمية المصرية.

ويعتبر هذا المركز هو الأول من نوعه في مصر وسوف يؤدي إلى توفير العملة الصعبة وتخفيض النفقات و الوقت و الجهد لإعداد كوادر مصرية قادرة على الانضمام لمنظومة قطاع البترول عن طريق تدريب طياري شركة خدمات البترول الجوية الجدد بمصر لدى الأكاديمية بدلا من إرسالهم الخارج وكذلك يؤدى الى توفير العملة الصعبة واضافه مصدرا جديدا للدخل من العملة الصعبة عن طريق التحاق الطلبة من مختلف الجنسيات بالأكاديمية.

جدير بالذكر إن الأكاديمية وبالتعاون مع شركة خدمات البترول الجوية، سوف تقوم بتنفيذ ومنح cpl هيلكوبتر، ليتم لأول مرة فى مصر منح إجازة طيار تجارى هليكوبتر.
 

شركة خدمات البترول الجوية وزارة البترول الخدمات الأرضية مايكل عياد مركز لتدريب الهليكوبتر بمصر

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