ضابط أمريكي يكشف عن السبيل الوحيد لإبرام اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن أوكرانيا سيتعين عليها التخلي عن مناطق خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوجانسك من أجل إبرام اتفاق سلام مع روسيا.

وأضاف جونسون، أن “الطريقة الوحيدة لإنهاء كل شيء هي الاستسلام غير المشروط لأوكرانيا”، موضحا أن “روسيا لن تتخلى عن مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون؛ وكييف ليست في وضع يسمح لها بإملاء أي شروط على موسكو”.

وشدد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، علي أن "أياً من هذه المناطق لن تعود أبداً إلي أوكرانيا”.

وخلص جونسون إلى أنه إذا رفضت القوات المسلحة الأوكرانية الاستسلام، فإن الجيش الروسي سوف يدمرها ويحمي أراضيه.