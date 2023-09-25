تنبيه للنساء.. لتحمة نفسك من أضرار القهوة| اعرفي الكمية الصحية

تعد القهوة من أكثر المشروبات الغنية بالفوائد الصحية ولكن الإكثار منها يسبب بعض الأضرار خاصة على النساء

ووفقا لما جاء في موقع "hopkinsmedicine" نعرض لكم أضرار الإفراط و كمية القهوة الآمنة للنساء للشرب كل يوم

الإفراط في تناول القهوة التي تحتوي على الكافيين يمكن أن يجعلك متوترة ويسبب:

زيادة معدل ضربات القلب

ارتفاع ضغط الدم

قلق

صعوبة في النوم

الكمية الجيدة

إذًا ما هي الكمية المثالية للشرب من القهوة للحصول على جميع الفوائد، مع تجنب الآثار الجانبية السلبية؟

وفقًا للمبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين، من الآمن بالنسبة لمعظم النساء شرب ثلاثة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميًا بحد أقصى 400 ملليجرام من الكافيين. (يمكن أن يختلف محتوى الكافيين اعتمادًا على نوع القهوة، ولكن متوسط ​​الكوب سعة 8 أونصات يحتوي على 95 ملليجرام).

ولكن إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، فإن القواعد مختلفة.

استشر طبيب التوليد قبل إضافة الكافيين إلى نظامك الغذائي و إذا كانت القهوة تسبب لك التوتر، فاحرص على عدم المبالغة في تناولها:

إن تحمل الكافيين يختلف من شخص لآخر ولا يزال بإمكانك الحصول على بعض الفوائد الصحية المحتملة عن طريق شرب كوب واحد من القهوة يوميا، أو حتى منزوعة الكافيين.

تذكر أيضًا أن ما تضيفه إلى قهوتك يمكن أن يحدث فرقًا في مدى صحة المشروب حقًا.

بدلًا من تناول الكريمة والسكر، حاول إضافة ما يصل إلى ملعقتين كبيرتين من الحليب أو بديل الحليب أو نصف ملعقة ونصف، واستخدام التوابل والمنكهات الحلوة بشكل طبيعي. حاول إضافة ربع ملعقة صغيرة مما يلي للحصول على نكهة إضافية:

خلاصة الفانيليا

حب الهال

قرفة

مسحوق الكاكاو

في حين أن القهوة جزء ممتع من نمط حياتك، إلا أن هناك عوامل أخرى لها تأثير أكبر على صحتك مثل تناول نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي،لكن شرب القهوة يعد إضافة مبهجة لتلك العوامل الصحية الرئيسية.