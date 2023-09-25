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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضغط ديمقراطي على مكارثي لعدم إغلاق الحكومة الأمريكية لأبوابها

مكارثي
مكارثي

كثف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من ولاية نيويورك) الضغط على رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) لتجنب إغلاق الحكومة من خلال التحرك أولاً بشأن مشروع قانون تمويل مؤقت سيوافق عليه مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر، وفق  ما ذكرت صحيفة  ذا هيل.  

وقال أعضاء مجلس الشيوخ، إن خطة مجلس الشيوخ هي إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب والضغط على مكارثي لطرحه للتصويت عليه، وسيوافق عليه بدعم من الحزبين إذا أتيحت له الفرصة.
لكن أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين والديمقراطيين يعترفون بأنهم لا يعرفون ماذا سيفعل مكارثي، ويشعر بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بالقلق بشأن "الاستسلام" إذا كان محكوماً على هذه الخطة المؤقتة بالفشل في مجلس النواب.  

من المقرر أن يقوم مجلس الشيوخ في الساعة 5:30 مساءً يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي الأمريكي، بإجراء التصويت الأول في سلسلة من التصويتات الإجرائية التي ستطرح مشروع قانون إعادة تفويض إدارة الطيران الفيدرالية، والذي سيستخدمه شومر كأداة تشريعية لتمرير القرار للحفاظ على الحكومة  وإبقاء أبوابها مفتوحة.

 

 

 

 

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