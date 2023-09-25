بسام راضي يكشف تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار عن مصر.. ويعلن عن زيارة وفد إيطالي رفيع المستوى لـ القاهرة

تحدث السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن العلاقات المصرية الإيطالية، كما كشف عن تداعيات قرار الحكومة الإيطالية بإسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما لدى مصر.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

تداعيات قرار إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار من ديون مصر

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، عن تداعيات قرار الحكومة الإيطالية بإسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما لدي مصر.

أكد السفير بسام راضي، أن القاهرة وروما أسهمتا في منطقة حوض البحر المتوسط بالتراث والتاريخ والحضارة، لافتا إلى أن علاقات البلدين وطيدة وتتركز في التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي، مع تبادل الزيارات بين المسؤولين.

وأوضح أن إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما لدي مصر، يأتي ضمن برنامج بدأت إيطاليا تطبيقه منذ 2001 ويكون عبارة عن تبادل الديون بالمشروعات في الدولة المدينة، وذلك من خلال مشروعات الزراعة والصناعة وتبادل الخبرات والتجارة وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن برنامج إسقاط الديون ممتد حتى 2024.

وقال سفير مصر في إيطاليا إن إيطاليا تنظر لمصر نظرة اقتصادية مختلفة، خاصة أنها نجحت في مجابهة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعا وقلاقل غاية الصعوبة، وهي تري أن مصر مفتاح المنطقة وبوابة لإفريقيا.



السفير بسام راضي: إيطاليا الشريك الأول التجاري لمصر في أوروبا

تحدث السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، عن العلاقات المصرية الإيطالية.

وقال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا،: "هناك تطور كبير ملحوظ آخذ في التنامي بين مصر وإيطاليا"، موضحا: ""بداية تطور العلاقات كانت في لقاء رئيسة وزراء إيطاليا مع الرئيس السيسي على هامش قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ، وكانت بداية لانطلاق العلاقات وعودتها للمسار الطبيعي"، لافتا: "مصر وإيطاليا دولتان لهما حضارة كبيرة جدا".

وأشار السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا،: "هناك نشاط كبير في العلاقات بين البلدين، وهناك حجم من التجارة والمشروعات فضلا عن الاهتمام الكبير بمصر خلال الفترة الماضية"، موضحا: "مصر تعتبر مركز ثقل للمنطقة، ومركز للأمن والاستقرار وتعتبر الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا"، مؤكدا: "النظرة الإيطالية لمصر إيجابية جدا".

بسام راضي: تحويل 100 مليون دولار ديونا لإيطاليا على مصر لمشروعات استثمارية

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، عن تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار ديونا عن مصر.

وقال السفير بسام راضي، "إسقاط إيطاليا هو برنامج بدأ منذ ما يقرب من عشرين عامًا، وهو عبارة عن استكمال لبرنامج مبادلة الديون بين الدولتين".

وأضاف سفير مصر في إيطاليا، "هذه الديون قديمة وسيادية بين الحكومتين، ويتم التعامل معها بعدم السداد النقدي ولكن تحويل قيمة الديون إلى مشروعات استثمارية في مصر، ويستفيد منها الطرفان بقيمة هذه الديون".

وأوضح "أول مرحلة من هذا البرنامج كانت عام ٢٠٠١ بقيمة ١٤٥ مليون دولار، وتم فيها بعض المشروعات، والمرحلة الثانية كانت عام ٢٠٠٧ وبلغت قيمتها ١٠٠ مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل ٣٢ مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وتوفير وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة".



وتابع "المرحلة الثالثة من البرنامج هي المرحلة الحالية التي وقعت بين البلدين في مايو الماضي وتبلغ قيمتها ١٠٠ مليون دولار، يجري تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات من قطاع الأمن الغذائي، والبيئة، والزراعة، والتغذية، والتعليم، ومحاطات المياه وتوفير فرص العمل، وبعض المشروعات الخاصة برفع الخدمات في القرى، وغيرها من المشروعات".



السفير بسام راضي يكشف تفاصيل زيارة وفد إيطالي رفيع المستوى لـ مصر

أكد السفير بسام راضي، أن القاهرة وروما أسهمتا في منطقة حوض البحر المتوسط بالتراث والتاريخ والحضارة، لافتا إلى أن علاقات البلدين وطيدة وتتركز في التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي، مع تبادل الزيارات بين المسؤولين.

وفد إيطالي رفيع المستوى

وقال راضي إن إيطاليا تنظر لمصر نظرة ملموسة، خصوصا وأنها الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا، معلنا عن عقد منتدى أعمال منتصف أكتوبر المقبل في مصر، بمشاركة وفد إيطالي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس حكومة إيطاليا.

وأشار إلى أن هناك تفاهم مصري – إيطالي في المجال السياسي والاقتصادي، منوها بأن الشركات الإيطالية العاملة في مصر تاريخية وتعمل منذ زمن طويل في الاستثمار والزراعة وغيرها من مجالات العلاقات الاستراتيجية.