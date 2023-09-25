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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو العينين يهنئ خادم الحرمين وولي العهد وسفير المملكة في القاهرة باليوم الوطني للسعودية.. فيديو

أبو العينين
أبو العينين

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، تهنئة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، للعاهل السعودي وولي العهد وسفير المملكة في القاهرة باليوم الوطني للسعودية.

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أبو العينين يهني العاهل السعودي وولي العهد وسفير المملكة في القاهرة باليوم الوطني للسعودية


وقال الإعلامي أحمد موسى،  إن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، هنأ العاهل السعودي وولي العهد وسفير المملكة في القاهرة باليوم الوطني للسعودية.


وتوجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بخالص التهاني القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودي، وولي العهد الأمير/ محمد بن سلمان - رئيس مجلس الوزراء، والصديق والأخ / أسامة بن أحمد النقلي - سفير المملكة بالقاهرة، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93.


وقال أبو العينين إنه في هذا اليوم الغالي على أبناء أمتنا العربية أشيد بما تشهده المملكة من تقدم وإزدهار، وأدعو الله أن يديم المحبة والأخوة التي تربط بين الشعبين المصري- والسعودي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي والملك سلمان، وأن يحفظ تضامن ووحدة أوطاننا وشعوبنا العربية .. كل عام والمملكة وشعبها بألف خير وأمان واستقرار.


 

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