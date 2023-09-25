ركلة جزاء صحيحة| جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن مباراة الزمالك والمقاولون



أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب، تجاهل احتساب ركلة جزاء صحيحة 100% لصالح الفريق الأبيض من لمسة يد لمدافع المقاولون، مشيرا إلى أن الحكم محمد عادل الموجود على تقنية الفار قام بدوره، والقرار النهائي كان لحكم الساحة.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: الغاء هدف مصطفى شلبي كان قرار صحيح من طاقم الحكام، وكذلك تقنية الفار أكدت القرار".

وأضاف: "هدف الزمالك الذي سجله أوباما صحيح ولا يوجد فيه تسلل، بينما قرار أمين عمر بعدم احتساب ركلة الجزاء بعد اللجوء للفار، خاطئ وكان يجب احتساب ركلة جزاء، أمين عمر لم يكن مقتنع بلمسة اليد من الأساس".

وواصل: "قرار إذاعة المحادثة بين أمين عمر وغرفة الفار خطأ كبير، ولابد أن يتدارك الحكام الأمر مستقبلا وأن يعرف أي أي كلمة سوف تكون محسوبة، ومن الوارد أن يخطأ أي حكم، ولكن إذاعة المحادثة غير مقبول".

وأكمل: "هناك بعض الألفاظ التي تحدث بها أمين عمر كانت خاطئة مثل ثلاث أرباع الكرة والربع، وركلة الجزاء صحيحة لنادي الزمالك، ولا يليق بأن يتم إذاعة المحادثة مطلقًا".

وأتم: "الركلة الركنية التي جاء منها هدف المقاولون العرب كانت صحيحة، واللعبة لم تلمس يد مهاجم المقاولون وهدف احمد علاء صحيح، وبطاقة حاتم سكر كانت صحيحة والدهس على القدم لم يرتقي للبطاقة الحمراء، معظم قرارات الحكم امين عمر كانت جيدة والخطأ الوحيد كان عدم احتساب ركلة جزاء".