تفاصيل وصول عينات كويكب بينو إلى الأرض..عميد كلية تكنولوجيا الفضاء يوضح

قال أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، إن العالم يبحث ويدرس كيفية نشأة وتكوين المجموعة الشمسية، ومن ضمنهم كوكب الأرض، ولذك نقوم بدراسة وتحليل الكويكبات الأقرب للأرض.

وأضاف "أسامة شلبية" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن الحصول على عينة من كويكب بينو استغرق تاريخا كبيرا من البحث والدراسة، متابعا: سيتم إجراء تحليل للعينات، وطريق العودة بالعينة لم يكن سهلا.

واسترسل: سيتم تحليل العينات لفهم والتقرب من فكرة نشأة وتطور المجموعة الشمسية، منوها بأن وكالة ناسا ترغب في معرفة المزيد من المعلومات عن الجسم الجبلي، لوجود تخوفات بحدوث ضربة لكوكب الارض، خلال السنوات القادمة.