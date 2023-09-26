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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربه بمفك.. عاطل ينهي حياة صديقه بسبب خلافات مالية

اسعاف
اسعاف

شهدت منطقة عين شمس جريمة قتل بشعة عندما طعن شخص صديقه بسبب خلافات مالية بينهما مما أدى لوفاته .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بوصول سائق يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح قطعية وسطحية بالجسم ، وقرر بتضرره من عاطل يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بذات العنوان مصاب بسحجة بالجبهة لحدوث مشادة كلامية بينهما ، بسبب خلافات مالية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على بعضهما البعض وقيام المشكو فى حقه بالتعدى عليه بإستخدام آلة حادة "مفك" حال تواجدهما بدائرة القسم نتج عن ذلك إصابته وتم ضبط المتهم.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة والتخلص من الأداة المستخدمة فى الواقعة.

وفى وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المبلغ المصاب عقب وصوله متأثراً بإصابته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة جريمة قتل خلافات مالية شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة مقتل شخص

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