شباب الأعمال: لدينا 300 ألف موظف بشركات الأعضاء وندعم توسيع الدائرة

قالت سلمي القديم عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عضو لجنة العضويات، أن الجمعية تمثل أكثر من ٦٠٠ شركة توظف مايقارب 300 ألف موظف في كافة القطاعات الصناعية والاستثمارية مشيرة في كلمتها بمؤتمر الجمعية المصرية لشباب الأعمال والذي أطلقت فيه استراتيجتها وخارطة الطريق للفترة المقبلة، إلي أن " شباب الأعمال" قامت بتحديث شروط العضوية لضمان ان يكون اعضاء الجمعية من أصحاب الأعمال من الشباب المصري.

وأشارت سلمي القديم، إلي أن مجلس الإدارة يستهدف التواصل الحقيقي مع الأعضاء ومعرفة مشاكلهم وحلها، وتعزيز دورهم وتوسيع دائرة علاقاتهم، وتوضيح مزايا العضويات بالجمعية، مع تعزيز استغلال الوقت والتواجد في عديد اللقاءات التي تربط الأعضاء والمؤسسات والهيئات المختلفة ببعض لتعزيز الاقتصاد وخدمة الأعضاء، مع زيادة الوعي بوجود مجتمع الأعمال، وقدرتهم علي التواصل والمشاركة وتغيير الشكل حتي يدل الصوت علي مبادئ الجمعية، مشيرة إلي أن الجمعية اتخذت عدة محاور مهمة لإبراز دور وأهمية المشاركة في عضوية الجمعية ، منها دعم استخدام السوشيال ميديا وتعزيز ثقافة الاستبيان لمعرفة احتياجات الأعضاء بصفة دورية، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة