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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول تعلن نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز والزيت بالبحر المتوسط ودلتا النيل

صدى البلد

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية  نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل المعلنة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي أغلقت في منتصف يوليو 2023.

وقد تم ترسية (4) مناطق استكشافية منها (3) مناطق بالبحر المتوسط (منطقتين لشركة ايني الإيطالية – ومنطقة لتحالف شركات ايني وبي بي وقطر انيرجي) و(1) منطقة واحدة بدلتا النيل (لشركة زاروبيج نفط الروسية) بحد أدني للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار وذلك لحفر 12 بئر كحد أدني خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.

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