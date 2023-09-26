أخبار التعليم.. تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر..الوزارة تكشف الحقيقة .. 4 مليارات جنيه للتجديد وتخدم 20 مليون مريض.. إنجازات المستشفيات الجامعية في عهد السيسي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وصفها وزير التعليم بـ"كريمة الكريمة".. ما هي مدرسة العباقرة؟

وصف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أثناء حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في الاحتفال بتفوق الجامعات المصرية، مدرسة العباقرة بأنها “كريمة الكريمة”، تعبيرا عن مدى جودة هذه المدرسة.

بعد أسئلة السيسي عن سوق عمل بعض الكليات.. خبير: نحتاج اَلية لتقليل الأعداد المقبولة

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلمام واهتمام عن فرص العمل المتاحة أمام الخريجين من كليات مختلفة، مثل كليات الآداب والحقوق والتجارة، وطرح استفسارًا حيويًا يتعلق بمدى توفر الفرص الوظيفية الكافية لهؤلاء الخريجين، وهل هناك توجهات واضحة لتحسين فرصهم في سوق العمل.

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، خبرا يزعم تأجيل الدراسة لـ 7 أكتوبر في المدارس ، وهو الخبر الذي أثار الجدل بين أولياء الأمور وتساءل الجميع عن مدى صحته ، خاصةً أنه خبراً ليس منسوباً لأي جهة رسمية معترف بها .

خبير: القرارات السياسية تلعب دورًا حاسمًا في توجيه مصير الخريجين

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلمام واهتمام حول فرص العمل المتاحة أمام الخريجين من كليات مختلفة، مثل كليات الآداب والحقوق والتجارة، وطرح استفسارًا حيويًا يتعلق بمدى توفر الفرص الوظيفية الكافية لهؤلاء الخريجين، وهل هناك توجهات واضحة لتحسين فرصهم في سوق العمل.

ما هي مدارس IPS التي تحدث عنها وزير التعليم أمام الرئيس اليوم؟ تفاصيل

تطرق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم خلال الاحتفال بيوم تفوق الجامعات المصرية ، عن مدارس IPS .

بالأرقام.. كيف تطور التعليم الفني في مصر في عهد الرئيس السيسي؟

شهد التعليم الفني طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحسنت صورة التعليم الفني في عيون المصريين وأصبح هناك إقبال على الالتحاق به، حيث كان عدد طلاب التعليم الفني 1.5 مليون طالب في عام 2013 / 2014، ثم أصبح عدد طلاب التعليم الفني في 2022 / 2023 يبلغ 2.3 مليون طالب، بزيادة 53.3%.

4 مليارات جنيه للتجديد وتخدم 20 مليون مريض| إنجازات المستشفيات الجامعية بعهد السيسي

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم، إلى جامعة قناة السويس؛ صباح اليوم لحضور فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، حيث اجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

180 مليار جنيه إنفاقا.. هكذا وجهت وزارة التعليم العالي جهودها للاستثمار

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بتوضيح حجم ما تم الإنفاق على التعليم العالي، خلال السنوات الماضية.

إنجازات غير مسبوقة| حكاية تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر بعهد السيسي

شهدت الدولة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنجازات ملحوظة في التعليم قبل الجامعي ، ضمن خطة واضحة تبنتها الدولة المصرية .

جامعة القاهرة الدولية.. تفاصيل أول فرع دولي في مؤسسة حكومية

أيام قليلة تفصلنا عن بدء الدراسة في أول فرع دولي بجامعة حكومية في مصر وهي جامعة القاهرة الدولية، حيث تنطلق الدراسة بها مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد 2023/2024.

بعد وصية السيسي.. كيف يتعامل رؤساء الجامعات مع الطلاب؟

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه المهم مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات توجيهات حاسمة لرؤساء الجامعات في مصر، أحد هذه التوجيهات البارزة كانت التأكيد على ضرورة حسن معاملة الطلاب والاهتمام بهم على جميع الأصعدة.

بالتزامن مع زيارة السيسي.. جامعة الإسماعيلة الأهلية تطلق تخصصات تواكب سوق العمل العالمي

استعدت جامعة الإسماعيلية الأهلية، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية، والتي دخلت نطاق العمل خلال العام الدراسي الحالي بكامل طاقتها، بعد عملها العام الماضي بشكل تجريبي.

الأفضل في مصر.. جامعة القاهرة تحقق ريادة إقليمية وقفزات بـ المؤشرات الدولية

قفزت جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة قفزة كبيرة في التصنيفات الدولية للجامعات علي مستوي العالم، حيث حققت جامعة نجحت كبيرة جعلتها تتصدر قوائم أفضل الجامعات المصرية بل واصبحت صاحبة رياده إقليمية بالتصنيفات العالمية وتزيد من ترتيبها العالمي.

الاحتفال بتفوق جامعات مصر| كيف نهضت المستشفيات الجامعية في عهد السيسي؟

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

موازنة تجاوزت الـ99 مليار جنيه وتصنيفات عالمية.. إنجازات التعليم العالي بعهد الرئيس السيسي

شهدت موازنة التعليم العالى والبحث العلمى زيادة بشكل مكثف وذلك على مدار السنوات الماضية، حيث أصبحت تتجاوز ال 99 مليار جنيه فى عام 2023/ 2024 ، وذلك بعد أن كانت الموازنة 24.4 مليار فى عام 2014.

في يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر|هكذا تفوقنا بتصنيف شنغهاى لعام 2023

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

انجازات بالجامعات الأهلية.. طفرة تعليمية وتطوير شامل خلال عهد الرئيس السيسي

شهدت الجامعات المصرية تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان أبرز الخطوات الهامة التي تم اتخاذها داخل منظومة التعليم العالي، هو إنشاء الجامعات الأهلية، والتي بفضلها أصبحت مصر تواكب الكثير من الدول من خلال هذه الجامعات .