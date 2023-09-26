محافظ أسوان: إجراءات عاجلة للسيطرة على أسعار السلع ومواجهة جشع التجار

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجتماع الموسع لتحقيق السيطرة على الأسعار بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى ، والذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين ، والمهندسة أمانى بدر مدير مديرية الزراعة ، بالإضافة إلى مسئولى الغرفة التجارية ، وجهاز حماية المستهلك ، وأيضاً كبار المزارعيين ، ورؤساء المراكز والمدن.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل من خلال توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبى إحتياجات القاعدة العريضة من المواطنين ، وبأفكار خارج الصندوق بحلول مبتكرة .

السيطرة على الأسعار

وعقب إستماعه لمقترحات وأفكار الحاضرين ، أكد اللواء أشرف عطية على إتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة إرتفاع الأسعار ، والتى سيتم البدء فى تنفيذها على الفور ، وتتمثل فى إقامة أكثر من سوق أسبوعى بالمراكز والمدن والقرى ، والتنسيق بين الغرفة التجارية والمحليات لإقامة معارض دائمة فى الوحدات المحلية ، مع توفير السلع المختلفة والخضروات والفاكهة فى الجمعيات الزراعية بأسعار الجملة والمصنع بالتعاون بين مديرتى الزراعة والتموين .

وشدد المحافظ على ضرورة تحقيق التكاتف والتلاحم والتعاون بين الجميع من أجل المواجهة الحازمة والرادعة لجشع بعض التجار ، وإعلاء المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الشخصية المحدودة ، مع العمل بروح الفريق الواحد ، وتكثيف جهود التوعية بالتعاون بين الغرفة التجارية والمحليات لإقناع وتحفيز التجار للمساهمة فى هذه الملحمة الإنسانية ، مع توعية المواطنين بجودة المنتجات والمعروضات فى المواقع المختلفة للإقبال عليها .

جهود

وكلف أشرف عطية بقيام لجان مشتركة من كافة الجهات بتشديد الرقابة على الأسواق وهو ما يشهد متابعة متواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لإتخاذ الإجراءات الحازمة للغير ملتزمين من أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة من محلات وسوبر ماركت ومخابز وجزارة والخضروات والفاكهة بهدف ضبط حركة تداول السلع بالأسواق وخلق حالة من التوازن فى أسعار السلع الغذائية الإستراتيجية لمجابهة الجشع والإحتكار بالشكل الذى يحقق طموحات وأمال المواطنين .

وأوضح عطية بأنه سيتم التنسيق لتفعيل قرار وزير التموين الدكتور على مصيلحى رقم 217 لسنة 2017 بشأن إلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة ( لمنتجات تعبأ محلياً ) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة بخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو .