تسول وسرقة بالإكراه.. حبس عاطل بولاق الدكرور

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال صغار السن فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

من جانبها، كلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبصحبته 3 أحداث، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المُشار إليه ، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم، وبعرض المتهم على النيابة أصدرت قرارها المتقدم..