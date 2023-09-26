مشاورات أمنية.. مصر وروسيا تعقدان اجتماعا هاما في القاهرة |تفاصيل

أعلنت السفارة الروسية في القاهرة، أن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف عقد مشاورات أمنية، اليوم الثلاثاء، مع كل من مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي فايزة ابو النجا، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الإرهاب مجدي عبد الغفار بمشاركة رئاسة الوزارات والادارات للبلدين، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر والتي تستمر ليومين.

ووفقا للسفارة الروسية، نقلا عن المكتب الإعلامي لجهاز مجلس الأمن الروسي، فقد شارك في المشاورات من الجانب الروسي ممثلون عن جهاز مجلس الأمن الروسي ووزارة الخارجية وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الخارجية والخدمة الفيدرالية للمراقبة المالية وشركة "وروساتوم " والبنك المركزي الروسي.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين روسيا ومصر في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف، كما تم التأكيد على مزاج التعاون المثمر داخل مجموعة البريكس ومنصة الأمم المتحدة.

وأضافت السفارة أن باتروشيف أجرى تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​ومنطقة الصحراء والساحل، كما تم التطرق إلى الصراع في أوكرانيا.

وخلال الاجتماع، أكد الطرفان التزامهما بمواصلة التفاعل النشط وتعزيز التنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية بين القاهرة وموسكو.

وأوضحت السفارة الروسية لدي مصر، أنه تمت مناقشة خطط التعاون في مجال الأمن المالي، من خلال أجهزة الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون والإدارات العسكرية بالتفصيل.

وأضافت: "يتم التركيز أيضا على العمل المشترك لمكافحة الإرهاب، وكشف قنوات تمويله، وتحديد قنوات تحركات المسلحين، ومكافحة تهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والتعاون في مجال أمن المعلومات الدولي، وتفاعل المراكز الوطنية للرد على الهجمات الارهابية الإلكترونية".

وتابعت السفارة "بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى بعض مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك في مجال الطاقة النووية والقطاع المالي والمصرفي".