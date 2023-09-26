محافظ الغربية: لا مكان للعشوائيات في الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الغربية وتحويلها إلى مناطق حضارية لتوفير حياة كريمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات المسئولين والقيادة السياسية بالدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة منشية عبد المنعم رياض وسوق التقوى بالمحلة الكبرى بحضور النائب محمود الشامي، أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة.

وخلال الجولة تابع المحافظ تطوير منشية عبد المنعم رياض بحي ثان المحلة الكبرى حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى كما تم ترکیب الانترلوك ب 35 شارع فرعي وإزالة البروز والتعديات بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى والتي تشمل توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.