عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يتعثر علي سلم الطائرة|فيديو

بايدن يتعثر على
بايدن يتعثر على سلم الطائرة وكاد يسقط

كاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يسقط أثناء هبوطه على متن طائرة في ولاية ديترويت الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعي، كيف فقد الزعيم الأمريكي توازنه وتعثر. ومع ذلك، تمكن من البقاء على قدميه والنزول.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدأ بارتداء أحذية رياضية في كثير من الأحيان لتجنب الانزلاق والسقوط.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن بايدن بدأ بالدخول إلى طائرته عبر الطابق السفلي، باستخدام سلم قصير.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024، يشعر الديمقراطيون بقلق متزايد بشأن عواقب أي سقوط محتمل للزعيم الأمريكي البالغ من العمر 80 عامًا، والذي أعرب عن رغبته في الترشح لولاية ثانية.

وسط العمال.. بايدن ينضم لاعتصام اعضاء نقابة السيارات المتحدة

روسيا: إدارة بايدن ملزمة بالرد على تحقيق "هيرش" حول تفجير نورد ستريم

وتعثر بايدن بشكل متكرر في الأماكن العامة أثناء صعوده الدرج، كما يبدو الرئيس الأمريكي في كثير من الأحيان وكأنه لا يعرف إلى أين يتجه بعد خطاباته.

بايدن جو بايدن الرئيس الأمريكي ديترويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

فتحي سند: هل يفعلها أمين عمر ليكون اسما على مسمى؟

موضوعات متعلقة

تصعيد خطير.. زيلينسكي يهدد بتوجيه ضربات عسكرية قوية ضد روسيا

بعد فضيحة تكريم الجندي النازي.. استقالة رئيس البرلمان الكندي من منصبه

القيادة المركزية الأمريكية تعزي البحرين في استشهاد عسكريين لها باليمن

اندلاع المعارك بين الشرطة الصومالية والجيش الإثيوبي في بلدة دولو

بيان عاجل من أوكرانيا بشأن نيتها الإطاحة بحكومة بولندا بمساعدة ألمانيا وفرنسا

أرمينيا تعلن مصرع 125 شخصا خلال انفجار في ناجورنو كاراباخ

هولندا تعلن موعد تسليم مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا

رئيس أذربيجان يتعهد للولايات المتحدة بعدم تنفيذ عمليات عسكرية آخري في كاراباخ

ترشيحاتنا

إسرائيل تكشف عن واقعة خطيرة على الحدود مع لبنان

تذبذب يضرب أسعار الذهب خلال التعاملت المسائية.. تفاصيل

الولايات المتحدة..الاقتصاد الأقوى في العالم على حافة الهاوية باتجاهه نحو الإغلاق الحكومي

بايدن يتعثر علي سلم الطائرة|فيديو

فتح تقليل الاغتراب لغير المستفيدين من المرحلة السابقة

مفاوضات مصرية لشراء مليون طن من القمح الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظام غذائي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ؟.. أطعمة ومكملات

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

فوائد خارقة لتناول بذور العنب| تعرف عليها

أنقذوا محمود.. مدرس يصاب بمرض ضمور العضلات.. وشقيقته: أخويا بيموت بالبطيء| خاص

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ