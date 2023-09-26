بايدن يتعثر علي سلم الطائرة|فيديو

كاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يسقط أثناء هبوطه على متن طائرة في ولاية ديترويت الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعي، كيف فقد الزعيم الأمريكي توازنه وتعثر. ومع ذلك، تمكن من البقاء على قدميه والنزول.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدأ بارتداء أحذية رياضية في كثير من الأحيان لتجنب الانزلاق والسقوط.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن بايدن بدأ بالدخول إلى طائرته عبر الطابق السفلي، باستخدام سلم قصير.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024، يشعر الديمقراطيون بقلق متزايد بشأن عواقب أي سقوط محتمل للزعيم الأمريكي البالغ من العمر 80 عامًا، والذي أعرب عن رغبته في الترشح لولاية ثانية.

وتعثر بايدن بشكل متكرر في الأماكن العامة أثناء صعوده الدرج، كما يبدو الرئيس الأمريكي في كثير من الأحيان وكأنه لا يعرف إلى أين يتجه بعد خطاباته.