ميدو يوجّه رسالة خاصة لشركة تذكرتي بسبب مباراة الزمالك وأرتا سولار

وجّه أحمد حسام ميدو تحية خاصة لمسئولي شركة تذكرتي بعد تخفيض أسعار تذاكر مباراة الزمالك وأرتا سولار في إياب دور الـ 32 بالكونفيدرالية الأفريقية.

وقال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوجّه التحية لمسئولي شركة تذكرتي على تخفيض أسعار تذاكر مباراة الزمالك وأرتا سولار".

وأضاف: "بعد ما ناشدنا المسئولين وأكدنا ضرورة تخفيض الأسعار حتى يعود جمهور الكرة الحقيقي للمدرجات ويطرد الجمهور المُسيس" .

واختتم: "بعد ما تحدثنا عن أسعار مباراة الأهلي، كان هناك تخفيض لأسعار تذاكر مباراة الزمالك".

