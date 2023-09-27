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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فاعليات البرنامج التطبيقي على الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات بقنا

برنامج أساسيات الإدارة
برنامج أساسيات الإدارة الرقمية بقنا

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فاعليات البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات، الذي تم عقده خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجارى تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وإشراف كل من المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا.

 

استهدف البرنامج 32 من العاملين ذوي الصلة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية، والاستثمارية بديوان عام المحافظة والمديريات والمراكز والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لديهم.

 

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وقال محافظ قنا ، إن البرنامج يستهدف تهيئة العاملين بالمحافظة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة.

 

وتابع الداودى، كما يستهدف البرنامج تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.

 

وأشار محافظ قنا ، إلى أن البرنامج التطبيقي ضمن أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات تنفيذًا لمستهدفات مصر الرقمية واستكمالًا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير المؤسسي الرقمي لدعم جهود التحول الرقمي بالمحافظة، بما في ذلك بناء القدرات الإدارية الرقمية للقيادات وللعاملين، لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها، والبناء على نتائج الزيارات والاجتماعات الدورية المستمرة بين قيادات الوزارة والمحافظة لمتابعة جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالمحافظة ودعم استدامة الأعمال.

 

 

قنا

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قنا وزارة الإتصالات أساسيات الإدارة الرقمية الإدارة الرقمية للمشروعات إدارة الأعمال الحكومية

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