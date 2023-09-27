أخبار الفن.. آسر ياسين يدعم مصابا بمرض التصلب الجانبي الضموري.. عزاء المخرج أحمد النحاس بمسجد المشير طنطاوي

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

آسر ياسين يدعم مصابا بمرض التصلب الجانبي الضموري

وجه آسر ياسين رسالة دعم إلي تامر الجندي الأستاذ في الجامعة الأميركية بالقاهرة سابقًا، والمصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري، وذلك بزيارة له داخل المستشفى.

بدء عزاء المخرج أحمد النحاس بمسجد المشير طنطاوي

بدأت أسرة أحمد النحاس تلقى العزاء فى المخرج الراحل بمسجد المشير طنطاوى.

دراما ومقسوم.. أصالة تطرح ميدلي ألبومها الجديد "لحقت نفسي"

طرحت منذ قليل المطربة أصالة ميدلي أغاني ألبومها الجديد لحقت نفسي، وذلك للترويج للألبوم الذى تطرحه بالتعاون مع شركة روتانا.

هروني بوس.. دياب يطرح أحدث أغانيه على اليوتيوب

طرح منذ قليل المطرب دياب أحدث أغانيه بعنوان هروني بوس وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

بعد أزمته مع لقاء سويدان .. دنيا عبد العزيز تدعم ميدو عادل

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على دعم صديقها الفنان ميدو عادل بعد أزمته الشهيرة مع لقاء سويدان