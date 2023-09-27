عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. آسر ياسين يدعم مصابا بمرض التصلب الجانبي الضموري.. عزاء المخرج أحمد النحاس بمسجد المشير طنطاوي

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

آسر ياسين يدعم مصابا بمرض التصلب الجانبي الضموري

وجه آسر ياسين رسالة دعم إلي تامر الجندي الأستاذ في الجامعة الأميركية بالقاهرة سابقًا، والمصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري، وذلك بزيارة له داخل المستشفى.

 

بدء عزاء المخرج أحمد النحاس بمسجد المشير طنطاوي

بدأت أسرة أحمد النحاس تلقى العزاء فى المخرج الراحل بمسجد المشير طنطاوى.

 

دراما ومقسوم.. أصالة تطرح ميدلي ألبومها الجديد "لحقت نفسي"

طرحت منذ قليل المطربة أصالة ميدلي أغاني ألبومها الجديد لحقت نفسي، وذلك للترويج للألبوم الذى تطرحه بالتعاون مع شركة روتانا.

 

هروني بوس.. دياب يطرح أحدث أغانيه على اليوتيوب

طرح منذ قليل المطرب دياب أحدث أغانيه بعنوان هروني بوس وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

 

بعد أزمته مع لقاء سويدان .. دنيا عبد العزيز تدعم ميدو عادل

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على دعم صديقها الفنان ميدو عادل بعد أزمته الشهيرة مع لقاء سويدان

آسر ياسين اخبار الفن التصلب الجانبي الضموري الجامعة الاميركية الفنانة دنيا عبد العزيز الفنان ميدو عادل المخرج أحمد النحاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

رحيل باتشيكو| مدرب البنك الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن بيراميدز

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

موضوعات متعلقة

تفاصيل الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي في مؤتمر صحفي غدا

آسر ياسين يدعم مصابا بمرض التصلب الجانبي الضموري

رحلة حنظلة في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

ديانا حداد تخضع لجلسة تصوير جديدة |شاهد

عودة للأغنية الخليجية.. نوال الزغبي تطرح "فخامة معاليك"

السودان ترشح وداعًا جوليا لتمثيلها في جوائز الأوسكار

تفاصيل عرض 4 أفلام في مهرجان هامبورغ السينمائي

تفاصيل مشاركة أمير المصري في الفيلم الأمريكي A Haunting In Venice

ترشيحاتنا

أحد أبطال معركة الدبابات: منعنا العدو من دخول الإسماعيلية عبر الثغرة

«الأزمة قرّبت تنتهي».. بشرة خير من السيسي للشعب خلال احتفالية المولد النبوي|فيديوجراف

تشيلسي يتأهل لثمن نهائي كأس كاراباو بالفوز على برايتون

في ليلة غياب صلاح.. ليفربول يتأهل لثمن نهائي كأس كاراباو

العريف أبو العباس: رفضنا الإفطار في حرب أكتوبر رغم صدور فتوى تبيحه

برلمانية تطالب بإنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج لزيادة التصدير للخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الإدارة للاعبين|غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل لقاء سان جورج.. والبحث مستمر عن مهاجم

مش هتعرفها.. ياسمين الخطيب بدون مكياج تثير الجدل على السوشيال ميديا

مش سهلة .. ياسمين عز تخرج عن صمتها بعد طردها في دبي

سخرية نيشان.. تسريب صور ياسمين عز أثناء منعها من دخول منتدى الإعلام بدبي

فيديو

حقيقة رحيل كولر وتهديد كهربا.. أزمات الأهلي تتصدر التريند

مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق قاعة أفراح في العراق «فيديوجراف»

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ