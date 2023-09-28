أخبار التعليم | برقم الجلوس.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الأفريقي الدولي السابع للأورام.. اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عميدة اداب عين شمس تكشف الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد

أعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تفاصيل الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

شروط وخطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مساء أمس عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكافة التخصصات.

لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالكشف الطبي للمستجدين عبر هذا الرابط

أعلنت جامعة حلوان عن بدء اجرائات التقدم للجامعة للطلاب المستجدين المرشحين اليها عن طريق مكتب التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات و المعاهد المصرية ٢٠٢٣ .

برقم الجلوس.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكافة التخصصات.

انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام.. اليوم

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، بهدف التعرف علي الجديد في مجالات البحث العلمي المتعلقة بعلوم الأورام المختلفة، والتي تشهد تطورا علمياً غير مسبوق ، وبرعاية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار.