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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: زيادة التعاون بين مصر وروسيا وتعميق العلاقات المشتركة

محمد حمادة، الكاتب
محمد حمادة، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام

قال محمد حمادة، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، إن هناك علاقات تاريخية بين مصر وروسيا منذ عشرات السنوات، إلى جانب العلاقات التجارية والاقتصادية التي أتت فى ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف محمد حمادة، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن لقاء الرئيس السيسي بـ أمين مجلس الأمن الروسي فى مجمله مهم، حيث أرسل أمين مجلس الأمن الروسي العديد من الرسائل وأطلعه على الوضع الداخلي داخل روسيا.

وتابع محمد حمادة، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، أن هذا اللقاء تحدث عن تعميق العلاقات المصرية الروسية فى المجالات الاقتصادية والاستثمار.

محمد حمادة علاقات تاريخية مصر وروسيا العلاقات التجارية مجلس الأمن الروسي روسيا

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