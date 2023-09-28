كاتب صحفي: زيادة التعاون بين مصر وروسيا وتعميق العلاقات المشتركة

قال محمد حمادة، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، إن هناك علاقات تاريخية بين مصر وروسيا منذ عشرات السنوات، إلى جانب العلاقات التجارية والاقتصادية التي أتت فى ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف محمد حمادة، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن لقاء الرئيس السيسي بـ أمين مجلس الأمن الروسي فى مجمله مهم، حيث أرسل أمين مجلس الأمن الروسي العديد من الرسائل وأطلعه على الوضع الداخلي داخل روسيا.

وتابع محمد حمادة، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، أن هذا اللقاء تحدث عن تعميق العلاقات المصرية الروسية فى المجالات الاقتصادية والاستثمار.