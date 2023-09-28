اللحظات الأولى لعودة الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية إلى واشنطن |شاهد

قالت شبكة "سي إن إن" اليوم الخميس، إن الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية عاد إلي واشنطن اليوم.

وجّه البيت الأبيض الشكر إلى الصين والسويد، بعد عودة الجندي ترافيس كينج من كوريا الشمالية إلى الاحتجاز الأمريكي.

https://x.com/gma/status/1707352365714587801?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w

وقال البيت الأبيض إنه يشكر السويد على دورها الدبلوماسي الذي يمثل قوة حماية للولايات المتحدة في كوريا الشمالية، كما شكر الحكومة الصينية لمساعدتها في تسهيل عبور الجندي.

من جانبها، أكد البيت البيض انفتاح واشنطن على الحوار مع بيونج يانج، لا سيما بوجود أجواء إيجابية في أعقابتسليمكوريا الشمالية للجندي ترافيس كينج الذي فر إليها.

وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض على تأثير إعادة الجندي الأمريكي الفار إن "الحكومة الأمريكية منفتحة علىإقامةاتصالات مع كوريا الشمالية".

وأضافت، أن هذا الحادث "يبرز الحاجة لبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" حتىفيظل التوترات الحالية. واصفة هذا الأمر بـ"المهم للغاية".