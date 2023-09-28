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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصميم مختلف.. درة تثير الجدل بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافته. 

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وتألقت درة، مرتديه فستان أنيق ولافت باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب يكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت درة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت درة، تسريحة أنيقة ولافته لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور درة

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