قرار في فاركو ضد حكم مباراة المصري

أعلن احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تقديم فاركو شكوى ضد حكم مباراة المصري البورسعيدي.

وكتب احمد حسن عبر فيسبوك : خاص.. فاركو يقرر التقدم بشكوى ضد حكم مباراة المصري البورسعيدي.

وحقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على منافسه فاركو بنتيجة هدف دون رد في المبارة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف المصري البورسعيدي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء بعد سيطرة كاملة على الكرة والفرص.

ووصلت نسبة استحواذ المصري لـ 63 % مقابل 37 % لصالح فريق فاركو.

وصل فريق المصري البورسعيدي للمرمي 14 مرة وسدد 4 كرت فقط بشكل صحيح في حين وصل فريق فاركو 10 مرات وسدد كرتين فقط بشكل صحبح.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولي برباعية أمام الاهلي فيما يحل فريق فاركو بالمركز الثامن عشر في جدول الترتيب.