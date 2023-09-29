بسبب انتخابات المناطق الأوكرانية.. بريطانيا توجه ضربة موجعة لكبار الشخصيات في روسيا

فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عقوبات شملت تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين المرتبطين بالانتخابات في المناطق الأوكرانية، زابوريزجيا وخيرسون ولوجانسك ودونيتسك وشبه جزيرة القرم.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الحكومة إن المسؤولين المعاقبين شاركوا في "الانتخابات المضطربة" الأخيرة في المناطق.



وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان: "لن تعترف المملكة المتحدة أبدا بمطالبات روسيا بالأراضي الأوكرانية - شبه جزيرة القرم وزابوريجيا ودونيتسك ولوجانسك وخيرسون".



وأضافت بريطانيا أيضا وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف وأمين لجنة الانتخابات المركزية الروسية ناتاليا بودارينا إلى قائمة العقوبات.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعتبر أن الانتخابات التي أجريت هذا الشهر في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من أوكرانيا تمثل خطوة نحو اندماجها الكامل في روسيا.