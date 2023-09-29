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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم حفظة القرآن الكريم في قرية شبرا النملة بطنطا.. صور

حفظة القرآن الكريم
حفظة القرآن الكريم بالغربية

دشنت دار العمري لتحفيظ القرآن الكريم بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم احتفالية لتكريم العشرات من حفظة القرآن الكريم بالقرية، تزامناً مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

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كما وزعت الجوائز المالية والعينية على المتسابقين بحضور عدد من أئمة الأزهر الشريف والأوقاف والقائمين على المسابقة والعشرات من الطلاب والاهالي وأولياء الأمور.

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وأكد القائمون على المسابقة أن دار العمري لتحفيظ القرآن والتابعة لمديرية الأوقاف بالغربية تحرص دائما علي إقامة عدة مسابقات سنوية بهدف غرس حفظ القرآن الكريم وتجويده لدى النشء، مما يتيح فرصة فهم صحيح الدين على أيدي متخصصين.

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المتسابقين القرآن الكريم تحفيظ القرآن الكريم تحفيظ القرآن بمحافظة الغربية تكريم حفظة القرآن الكريم

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