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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. إضراب شامل في رام الله والبيرة حدادا على روح الشهيد رمانة

إضراب في فلسطين
إضراب في فلسطين

شهدت محافظة رام الله والبيرة، في فلسطين اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 إضرابا شاملا حدادا على روح الشهيد محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى، مساء أمس الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الإضراب شمل كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية.

ودعت حركة "فتح" في إقليم رام الله والبيرة، إلى الإضراب الشامل والنفير العام، عقب ارتقاء الشهيد رمانة، الذي استشهد بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب مركبة كان يستقلها، هو وشاب آخر، قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة، ما أدى لإصابة الشابين قبل اعتقالهما.

وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد الشاب رمانة متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، كما أصيب الآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية.

وكان جيش الاحتلال قد منع طاقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المركبة المستهدفة لتقديم الإسعاف للشابين، وفق بيان صدر عن الجمعية.

إضراب شامل فلسطين الشهيد رمانة رام الله الاحتلال الاسرائيلي

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