للمرة الثانية.. كسر ماسورة مياه يغرق مدرسة التربية الفكرية بسوهاج ويثير قلق أولياء الأمور

شهدت مدرسة التربية الفكرية بحي غرب سوهاج واقعة غرق مفاجئة، بعدما تدفقت كميات كبيرة من المياه إلى داخل فناء المدرسة وعدد من فصول الدور الأرضي، نتيجة كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بنطاق حي غرب بمدينة سوهاج.

ماذا حدث؟

وتسببت المياه في تحويل فناء المدرسة إلى بركة كبيرة، قبل أن تتسلل إلى بعض الفصول، ما أثار حالة من القلق والاستياء بين أولياء الأمور والعاملين، خاصة أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، بل تكررت للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، وهو ما زاد المخاوف بشأن سلامة الطلاب واستقرار العملية التعليمية.

وأكد شهود عيان أن تدفق المياه كان شديدًا، حيث استمر لفترة قبل السيطرة عليه، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة داخل أسوار المدرسة، وتعذر استخدام بعض الفصول بشكل طبيعي.

وانتقلت فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إصلاح الماسورة المكسورة ووقف مصدر التسريب، إلا أن آثار المياه ظلت قائمة داخل الفناء والفصول، وسط مطالب بضرورة الدفع بسيارات شفط لرفع المياه المتراكمة وتعقيم المكان.

وطالب أولياء الأمور بسرعة التعامل مع آثار الواقعة بشكل كامل، حفاظًا على سلامة أبنائهم، خاصة مع طبيعة المدرسة التي تضم طلابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يتطلب بيئة آمنة ومجهزة بشكل دائم.