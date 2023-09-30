الذهب يغلق على انخفاض مسجلاً خسائر شهرية بنسبة 5%‏

واصلت أسعار الذهب تراجعها يوم الجمعة لتسجل خسائر شهرية وفصلية وسط توقعات بأن الفدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وانخفض السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1850.44 دولار للأوقية بحلول الساعة 1:53 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة وهو أدنى مستوى له في أكثر من ستة أشهر. وأغلقت العقود الأميركية للمعدن النفيس منخفضة 0.7% عند 1866.10 دولار للأوقية.
وتكبد الذهب خسائر أسبوعية بنسبة 4.6% وخسائر شهرية بنسبة 5%، وخسائر فصلية بنسبة3.6%.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة حيازة الذهب، الذي يتم تسعيره بالدولار ولا يدر أي فائدة.
وكتب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، في مذكرة: "من غير المرجح أن يختفي الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ضد فشل الهبوط الناعم، حيث تبدو توقعات الاقتصاد الأميركي في الأشهر المقبلة تواجه تحديات متزايدة".