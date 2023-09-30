الذهب يغلق على انخفاض مسجلاً خسائر شهرية بنسبة 5%‏

واصلت أسعار الذهب تراجعها يوم الجمعة لتسجل خسائر شهرية وفصلية وسط ‏توقعات بأن الفدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.‏



وانخفض السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1850.44 دولار للأوقية بحلول الساعة ‏‏1:53 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة وهو أدنى مستوى له في أكثر من ‏ستة أشهر. وأغلقت العقود الأميركية للمعدن النفيس منخفضة 0.7% عند ‏‏1866.10 دولار للأوقية.‏



وتكبد الذهب خسائر أسبوعية بنسبة 4.6% وخسائر شهرية بنسبة 5%، وخسائر ‏فصلية بنسبة3.6‎‏%.‏



ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة حيازة الذهب، الذي يتم تسعيره ‏بالدولار ولا يدر أي فائدة.‏



وكتب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، في مذكرة: ‏‏"من غير المرجح أن يختفي الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ضد فشل الهبوط ‏الناعم، حيث تبدو توقعات الاقتصاد الأميركي في الأشهر المقبلة تواجه تحديات ‏متزايدة". ‏