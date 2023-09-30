قرار عاجل بشأن محاكمة زوج المذيعة في واقعة كلب الشيخ زايد

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، تأجيل محاكمة زوج مذيعة شهيرة في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد، لجلسة 2 أكتوبر للبت في إجراءات رد هيئة المحكمة.

تفاصيل حادث وفاة مدير بنك في الشيخ زايد

وتعود تفاصيل واقعة كلب الشيخ زايد، إلى وفاة المجني عليه - مدير بنك - في مطلع شهر إبريل الماضي، متأثرا بإصابته بعقر كلب المذيعة أميرة أبو شنب بمنطقة الشيخ زايد، وذلك عقب تدهور حالته الصحية داخل إحدى المستشفيات، حيث إستكملت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة وجرى إحالة المتهم للمحاكمة وتحديد جلسة لنظر القضية.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بحبس المتهم - زوج المذيعة أميرة أبو شنب - إحتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه لإتهامه بالتسبب في إصابة جاره بإهماله وعدم احترازه بترك كلب بدون قيد أو تكميم، مما أسفر عنه عقر الكلب للمجني عليه وإصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة حتى وفاته.

تحقيقات النيابة في واقعة كلب الشيخ زايد

حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، وأقوال الشهود سبق تعدي الكلب الخاص بالمذيعة أميرة أبو شنب، على إحدى الجيران بذات العقار، بدون تحريرهما محضرا بذلك، وأنه دائم التعدي على الجيران بالشارع لاستطاعته القفز من أعلى سور حديقة مسكن المتهم.

واستجوبت النيابة العامة في الجيزة المتهم، وسألت عاملة المسكن التي شهدت الواقعة، وأدعيا أن سبب هجوم الكلب على المجني عليه مبادرته بالتعدي عليه خشية منه، على خلاف ما شهد به غبن المجني عليه من مبادرة الكلب بالهجوم.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، صحة واقعة عقر الكلب للمجني عليه - مدير البنك - وعليه أمرت النيابة العامة في الجيزة بحبس المتهم زوج المذيعة على ذمة التحقيقات، وعرض الكلب المتسبب في الحادث بعد ضبطه نفاذا لقرار النيابة العامة على مديرية الطب البيطري في الجيزة لفحصه، حيث تبين خلوه من أي أعراض غير طبيعية، وتلقيه كافة التطعيمات اللازمة، والتخريص بحيازته من الجهة المختصة، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإيداعه أحد المستشفيات البيطرية.