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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هيئة الكتاب تصدر مختارات مسرحية للأطفال.. تفاصيل

صدى البلد

أصدرت الهيئة العامة للكتاب برئاسة د أحمد بهي الدين  مختارات مسرحية للأطفال للكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف؛ يضم الكتاب أحد عشر نصا مسرحيا للأطفال في مراحل سنية مختلفة،  تم تقديم أغلبهم على مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة و التربية و التعليم و البيت الفني للمسرح و الشباب و الرياضة لعدد من المخرجين المتميزين، و فاز بعضهم بعدة جوائز مهمة.
ومن بين النصوص ؛ السبورة الغاضبة، سجين الهاء و الواو ، علقة تفوت، ساعتي تكذب، مش حبه اسمي، شمس الشموسة، مينا..أمير الحياة، رقصة الفئران الأخيرة، باب الجنة، برنيطة للأرض، سكر نبات.

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الجدير بالذكر أن هذه المختارات هى الجزء الثانى من مشروع ناصف المسرحي 
، و صدر الجزء الاول منه للكبار  و ضم ٦ مسرحيات للكبار و هى ارض الله و حضرة صاحب البطاقة و النهر و نصف امرأة و طلوع النهر أول الليل و وداعا قرطبة، فازت تلك المسرحيات بعدة جوائز مسرحية و عربية مهمة ، 
و تم عرض بعضها على مسارح القومى و الهناجر و قصور الثقافة، و أعدت عدة رسائل دكتوراه و ماجستير و أبحاث ترقية لاستاذ و استاذ مساعد عن تلك الأعمال .

كتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة البيت الفني للمسرح محمد عبد الحافظ ناصف محمد عبد الحافظ

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