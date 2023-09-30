رئيس الوزراء: لدينا البنية الأساسية لتكون مصر مركزا إقليميا حقيقا لتداول البترول والغاز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن لدينا البنية الأساسية لتكون مصر مركزا إقليميا حقيقا لتداول البترول والغاز، موضحا أن لدينا 14 منطقة لوجستية والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس لم يكتب لها النهوض سوى في الـ 9 سنوات الماضي.



وأضاف «مدبولي» خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا عملنا على تطوير سكن لائق للمواطنين وتم بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بتكلفة بلغت 750 مليار جنيه.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هدفنا مضاعفة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في 5 سنوات، مشيرا إلى أن العاصمة الجديدة هدفها خلق طريقة جديدة لعمل الحكومة تقوم على الابداع والابتكار.