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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملة "طرق الأبواب" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنوفية.. غدا

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انطلاق حملة " طرق الأبواب " لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، غدا، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتستمر لمدة 3 أشهر ، تحت شعار " خدمتكم لحد باب بيتكم " ، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي.

 وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية والمختصة بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفرق الطبية والمتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية لتحقيق المستهدف منها .


من جانبه أشار الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الى أنه في ضوء توجيهات وزير الصحة والسكان وفي إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية ودعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية والتوسع في تقديم الخدمات ، تم عقد إجتماع تنسيقي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية لمناقشة آليات تنفيذ فعاليات الحملة والتي ستبدأ من أول أكتوبر وحتي نهاية شهر ديسمبر 2023، وذلك من خلال تجهيز فرقة طبية متحركة ، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات الصحية بنطاق المحافظة بهدف الوصول الي أكبر عدد من المواطنين بمنازلهم لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع السيدات ، بالاضافة الي عمل مسح جغرافي شامل للسيدات المتزوجات في سن الإنجاب .

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فيما أكد وكيل وزارة الصحة علي إنتظام منظومة العمل بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة ، حيث قامت إدارة القوافل الطبية بالمديرية بوضع خطة لتنظيم عدة قوافل علاجية مجانية خلال الأسبوع الحالي لتقديم الرعاية الطبية للأسر والفئات الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ،

وتضمنت الخطة توزيع قوافل طبية اليوم السبت بقرية زوير بشبين الكوم ، وغدا الاحد بقرية كفر ميت سراج بقويسنا ، وشارع الاستاد بشبين الكوم يوم الاثنين القادم ، وقرية ساقية المنقدي باشمون خلال 3 أيام من الثلاثاء وحتي الخميس.

 وأضاف أن القوافل تشمل تخصصات ( الباطنة – الأطفال – الجراحة – الأسنان – الجلدية – نساء وتوليد – تنظيم اسرة – أنف وأذن وحنجرة ) ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين بقرى الريف المصرى .

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