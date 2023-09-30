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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البترول: طرح 12 مزايدة عالمية وتعاقد مع كبري الشركات للإسراع من عملية الإنتاج

وزير البترول
وزير البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن من أجل توفير إنتاج المواد البترول لابد من توافر بحث ومن أجل توافر بحث واستكشاف ومن أجل ذلك لابد من وجود شراكات للبحث عن الغاز مع توافر بيانات جولوجية والتي يتم علي أساسها طرح المزايدات العالمية.

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وأضاف "الملا" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن استطعنا جذب كبري الشركات العالمية العاملة في قطاع البترول، مشيراً إلى أن حتي الآن تم طرح 12 مزايدة عالمية حتي الآن بخلاف التواصل والتعاقد المباشر مع كبري الشركات العالمية حتي نسرع من وتيرة العملية التنموية في الإنتاج.

وتابع طارق الملا، أن كان لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان والمملكة العربية السعودية استفادة كبيرة لتمكننا من الاستفادة من الثروات الطبيعية.

أوضح أن هذه الاتفاقيات انتهت بتوقيع واستصدار 120 اتفاقية بقوانين بتوقيع الرئيس مع الشركاء العالميين وكانت هذه الاتفاقيات ملزمة لهم بإنفاق حد أدني للاستثمار 22 مليار دولار وحد ادني فني لحفر 452 بئر استكشافي مع منح توقيع 1.3 مليار دولار.

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