تجنبا للإغلاق.. الكونجرس يصوت على مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، منذ قليل، على مشروع قانون لتمويل المؤقت للحكومة الأمريكية لمدة 45 يومًا، وذلك تجنبًا للإغلاق الحكومي.

وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل في بيان له عقب التصويت على مشروع القانون إن المجلس أصبح في وضع يسمح له بتفادي إغلاق حكومي.

من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "توصلنا لاتفاق بين الحزبين لتجنب الإغلاق الحكومي".

ويتضمن مشروع التمويل 16 مليار دولار للإغاثة من الكوارث، ولكنه يحذف المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتي كانت نقطة خلاف كبيرة في تلك الأزمة.

ودفع الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي السبت، بمقترح في اللحظة الأخيرة لتمديد تمويل الحكومة لمدة 45 يوماً لتجنب إغلاق حكومي بات وشيكًا، سيؤدي إلى عرقلة عمل الوكالات الفيدرالية بعد انتهاء تمويلها، إذا لم يمرر الكونجرس مشروع التمويل المؤقت قبل منتصف ليل السبت.

وسيسمح مشروع القانون بتمديد عمل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوماً، أي حتى 17 نوفمبر، ويتجنب ما يمكن أن يكون رابع إغلاق حكومي في العقد الأخير.

ومرر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 335 صوتاً مقابل 91 صوتًا معارضاً. وصوت 126 جمهوريًا، و209 ديمقراطيين لصالح المشروع.

وقبل التصويت شكا الديمقراطيون من عدم منحهم وقت كاف لقراءة مشروع القانون، إذ حصلوا على نسخة منه قبل 15 دقيقة من التصويت، وفق بيان أصدره الديمقراطيون.