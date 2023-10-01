إرهابيان استهدفا مديرية الأمن بالقنابل.. وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل انفجار أنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أن الهجوم الذي وقع في أنقرة استهدف بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، لافتًا إلى أن إرهابيين حاولا الاعتداء بالقنابل على مقر الوزارة حيث كان يستقلان مركبة تجارية.

وأضاف كايا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية أن انفجار أنقرة يعد هجومًا إرهابيًا، مضيفًا أنه أحد الإرهابيين فجّر نفسه فيما حيّدَت القوات التركية الآخر، وفقًا لهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية.

ولفت إلى أن الهجوم على مديرية الأمن في أنقرة أسفر عن إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب مقر البرلمان والوزارات.

انفجارًا دوى في كيزيلاي بأنقرة سُمع على إثره إطلاق نار

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن انفجارًا دوى في كيزيلاي بأنقرة سُمع على إثره إطلاق نار.

ووصلت طواقم الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وسط إغلاق الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار.