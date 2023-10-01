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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة للمواطنين| تراجع ملحوظ بأسعار البصل.. وهذا ثمنه في سوق العبور

البصل
البصل

أصدرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس، قرارا بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، وهو القرار الذي انتظره الملايين.

البصل 

أسعار البصل

شهدت أسعار البصل اليوم الأحد انخفاضا بلغ 5 جنيهات في سوق العبور، تزامنا مع قرار الحكومة بمنع تصدير البصل بدء من اليوم 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر متواصلة.

انخفاض أسعار البصل اليوم في سوق العبور

وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، شهد سعر كيلو البصل اليوم انخفاضا جديدا، إذ تراوح بين 14-19 جنيها للكيلو، ما يترتب عليه انخفاض سعره في الأسواق الأخرى بالمحافظات.

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أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم

- تراوح سعر البطاطس اليوم بين 8 إلى12 جنيها.
- تراوح سعر الكوسة بين 7 و13جنيهات.
- تراوح سعر الجزر بين 11 و17 جنيها.
- تراوح سعر الفاصوليا الخضراء بين 18 و28 جنيها.
- تراوح سعر البامية بين 28 و32 جنيها.
- تراوح سعر البطاطا بين 3.5 و5.5 جنيه.
- تراوح الباذنجان الرومي من 1.5  و3 جنيهات.
- تروح سعر كيلو الملوخية 3.5 لـ 4 جنيهات.

قرار حكومي عاجل

وفي هذا السياق ، أعلن أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن  الدولة سوف تتخذ قرارات أخرى مماثلة في السلع الهامة الاستراتيجية الأخرى بوقف تصديرها في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار.

البصل 

تعطيش السوق 

من جانبه، قال الدكتور على خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية ، إن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار البصل في السوق المصرية هم الوسطاء، الذين يقومون بتعطيش السوق من أجل رفع السعر.

اكتفاءً ذاتيًا

وكشف خلال تصريحاته التليفزيونية، أن مصر لديها اكتفاءً ذاتيًا من محصول البصل، بنحو 3 ملايين طن ، صدرت هذا العام 380 ألف طن.

وتوقع على خليل ، تراجع سعر البصل خلال الفترة المقبلة، بعد طرح  البصل المقور المزروع في الصعيد، خلال شهر نوفمبر المقبل، ما سيؤدي زيادة المعروض وتخفيض سعر البصل بأكثر من 50%.

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