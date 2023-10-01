السيسي: بناء شقق إسكان وفرشها لغير القادرين ضرورة وواجب على الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مقتضيات الأمن القومى، تحتم على الدولة بناء شقق اسكان وفرشها لغير القادرين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" أن الدولة لا تترك ثغرة لإستخدامها فى نظم الحرب الحديثة فى هدم الدول.

مترو الأنفاق

وأكد الرئيس السيسى ، ان السكة الحديد ومترو الانفاق، بمثابة رصيد لمصر، لافتا إلى أن مترو حلوان تكلف 25 مليار لرفع كفاءته وهو لا يحقق تكاليف تشغيله.

وتابع الرئيس السيسى،أن بعض النقاط مثل سعر تذاكر المترو محل نقاش وخوف من الحكومة والمسؤولين، ولكن بناء الدولة واسترداد تكلفة “تريليون جنيه” تنفذ ورفع كفاءة السكك الحديد يقتضى مناقشتها، معقبا:" امال عايزين مصر تبقى بلد ازاى وتاخد مكانها على الخريطة".

