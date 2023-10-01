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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية في مصر اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم

تباينت أسعار العملات العربية علي مدار تعاملات الأسبوع، وارتفع سعر صرف الدينار الكويتي بشكل طفيف في بنكي الأهلي و مصر بينما استقر في البنك المركزي.

يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد الأول من أكتوبر 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر مقابل سعر إغلاق الخميس الماضي، ختام تعاملات الأسبوع.

أسعار العملات العربية

وسجلت العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد  فى البنك الأهلي كالآتي:

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصرى ليسجل 98.89 جنيه للشراء و99.88 جنيه للبيع مقارنة بـ 99.82 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي، ختام الأسبوع بزيادة 6 قروش. 

سعر صرف الريال السعودى

واستقر سعر صرف الريال السعودى الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأحد فى البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .
 

سعر الدرهم الإماراتي
 وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .
 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأحد فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

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أسعار الريال السعودى اليوم الجمعة 29-9-2023

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الاسترليني انخفض.. أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وجاءت أسعار العملات العربية خلال الأحد فى بنك مصر على النحو التالى :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.56 جنيه للشراء و99.88جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي
 واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو  8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتي
 وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .
 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.
 

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وسجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :
 

استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.79 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع .
 

 سعر الريال السعودي
 وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأحد فى البنك المركزي نحو  8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .
 

سعر الدرهم الإماراتي
 وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49جنيه للبيع
 

العملات العربية الأعلى عالميا
 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

العملات العربية الدينار الكويتي الريال السعودى الدرهم الاماراتى اليوم الأحد

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