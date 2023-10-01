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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

2400 جنية زيادة.. مفاجأة لأصحاب المعاشات من هذه الفئات أول نوفمبر

معاشات
معاشات

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن الزيادة القادمة لأصحاب المعاشات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحرص الدولة على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات،  وجه الرئيس الحكومة بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها  بهدف زيادة دخل أصحاب المعاشات، لتصبح  المنحة الاستثنائية "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.

ويبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن الزيادة القادمة لأصحاب المعاشات من المنحة الاستثنائية والتي  يصرفها المواطن المستحق الي معاشيين في الشهر الواحد، 600 جنيه + 600 جنيه، أي خلال شهر أكتوبر  1200 جنيه، بالإضافة الي 1200 جنيه لشهر نوفمبر، وتصل إلى 2400 جنيه كإجمالي الشهرين.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين من أصحاب المعاشات، عدة أماكن لصرف معاشات ديسمبر 2023 منها، تيسيرًا على كبار السن، وجاءت الأماكن كالتالي:

  1. - البريد المصري.
  2. - البنوك التجارية.
  3. - بنوك القرى.
  4. - منافذ شركة فورى.
  5. - البريد المصري.
  6. - ماكينات الصرف الآلي.
  7. - بنك ناصر الاجتماعي.
  8. - محافظ الهواتف المحمولة.
معاشات

جدول زيادة المعاشات 2023

  1. الشريحة الأولى التي تحصل على 1300 جنيه، تزيد معاشها لـ 1495 جنيه.
  2. الشريحة الثانية التي تحصل على 2300 جنيه، تزيد معاشها لـ 2645 جنيه.
  3. الشريحة الثالثة التي تحصل على 3500 جنيه، تزيد معاشها لـ 4025 جنيه.
  4. الشريحة الرابعة التي تحصل على 4300 جنيه، تزيد معاشها لـ 4945 جنيه.
  5. الشريحة الخامسة التي تحصل على 5300 جنيه، تزيد معاشها لـ 6095 جنيه.
  6. الشريحة السادسة التي تحصل على 6500 جنيه، تزيد معاشها لـ 7475 جنيه.


وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من التوجيهات والقرارات المهمة وجاءت كالتالي:-

  1. - مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
  2. - سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
  3. - قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
  4. - إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
  5. - زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
  6. - زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
  7. - رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
  8. - زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، بإجمالي "5" ملايين أسرة.
     

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تطور الحد الأدنى للأجور منذ 2011

يوليو 2011: 700

يناير 2014: 1200

يوليو 2017: 1400 جنيه

يوليو 2019: 2000 جنيه.

يوليو 2021: 2400 جنيه.

أبريل 2022: 2700 جنيه.

أكتوبر 2022: 3000 جنيه.

أبريل 2023: 3500 جنيه.

قرار سبتمبر 2023: 4000 جنيه.

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