بدء صرف معاشات أكتوبر من جميع فروع بنك ناصر|تفاصيل الزيادة الجديدة

بدأت اليوم وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 من جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوي الجمهورية.

وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، صرف معاش شهر أكتوبر 2023 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن بمختلف محافظات الجمهورية .

ويتساءل أصحاب المعاشات عن تفاصيل منحة الشهرين التي سيتم صرفها، وموعد صرفها، وهل سيتم الصرف مع معاشات شهر أكتوبر 2023؟، وحول هذا الأمر، أوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم زيادة المعاشات 300 جنيه، وستكون مستحقة بداية من شهر أكتوبر ، ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.

موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2023

وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سيتم صرف 300 جنيه زيادة شهر نوفمبر، إضافة إلى الـ 300 المستحقة عن شهر أكتوبر، مع قبض معاشات شهر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن هذه الزيادة، جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل حماية المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة.

11 مليون مواطن مستحق للمعاشات

كما ينتظر جميع المستحقين من أصحاب المعاشات البالغ عدد 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، والتي تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطبيقها.

أصحاب المعاشات

وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ،على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، التي تعكس مدي شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة وشعب مصر العظيم وبصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

صرف شهرين للمعاشات

وأوضح عوض أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية ومن بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر ؛ نسقت الهيئة مع وزارة المالية؛ لإعداد مقترح مشروع قانون لحزمة الحماية الاجتماعية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20-9-2023، وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، والذي سيبدأ دور الانعقاد القادم، في الأسبوع الأول في شهر أكتوبر.

وأشار إلى أنه عقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون؛ سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، من صرف معاش شهر نوفمبر، مضافا إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر، بحيث سيتم الصرف بداية من نوفمبر 2023.

11 مليون صاحب معاش ومستفيد

وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويا، ويستفيد منها ما يقرب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وأكد رئيس الهيئة، أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات، جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014، وقد انعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022-2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت تبلغ 86.5 مليار فقط في العام المالي 2013-2014.

وأشار إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر، وتحديداً في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش، بحد أدني 170 جنيها، وحد أقصي 1635 جنيها، وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عددا من الضوابط بشأن استحقاق الأرملة والأرمل للمعاش، أبرزها أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات، فيما يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.



ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:



العاجز عن الكسب، الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.



ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.