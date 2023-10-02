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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

10 ديسمبر.. نظر طعن متهم في رشوة وزارة الصحة

صدى البلد

حددت محكمة النقض، جلسة 10 ديسمبر لنظر الطعن رقم 18637 لسنة 92 قضائية والمتهم فيها محمد الاشهب في القضية المعروفة إعلاميا ب “رشوة وزارة الصحة” والمحكوم عليه بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة 500الف جنية.
 

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رشوة وزارة الصحة

 

وقال الدكتور  عصام الطباخ محامي المتهم محمد الاشهب بانه قدم مذكرة الاسباب طعنا في الحكم السابق واودعها في محكمة النقض يتاريخ 24/9/2022 وتضمنت اسباب طعنه علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

واشار الطباخ بمذكرة اسبابه بانه كان لزاما علي محكمة الجنايات ان تعيد الاوراق الي النيابة العامة باعادة  التحقيقات مره اخري لضم متهمين جدد من وجهة نظر الدفاع بانهم المتهمين الحقيقيون في تلك الجرائم المشار إليها في أمر الاتهام .

وأكد الطباخ علي ثقته بالقضاء المصري الشامخ وبان الجلسة القادمة ستكون نقطة الفصل في طلبات الدفاع فيما يخص اعادة الاوراق الي النيابة العامة واعادة التحقيقات مره اخري وادخال متهمين جدد قد اشار اليهم الحكم الطعين بكلمات صريحة واضحة لا غموض فيها ولا لبس .

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