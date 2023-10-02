القرآن آخر كلماته| تفاصيل موجعة للأنفاس الأخيرة بحياة أحمد سامي العدل

تصدر اسم أحمد سامي العدل، نجل الفنان القدير سامي العدل، بعد خبر رحيله المفاجئ أمس، وبدأ البحث كثيرا على محركات البحث عن سبب وفاته، واللحظات الأخيرة في حياته.

أحمد سامي العدل

اللحظات الأخيرة بحياة أحمد سامي العدل

كشفت شقيقته رشا سامي العدل تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها الأصغر "أحمد"، وكتبت منشوراً على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أرفقته بصورة تجمعها بشقيقها الراحل وهو طفل.

وقالت رشا العدل: "قاعدين على البحر في دهب في ساعة غروب بنضحك وبنعيط سوا ونشتكي لبعض قد إيه أبونا وحشنا وقد إيه الحياة من غيره صعبة فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير".

وأضافت شقيقة الفنان الراحل: "رجع القاهرة على وعد بلقاء قريب نتجمع فيه تاني، وجيه اللقاء بعد مكالمة تليفون الحقي أخوكي تعبان في المستشفى جريت عليه لقيت التعب والألم زايدين على عمره عمرين مش عارف يتنفس وكلامه بصعوبة، قعدت أكلمه وأضحكه وأحاول أهون عليه شوية وأسيبه يرتاح شوية".

وفاة أحمد سامي العدل

وتابعت "رشا" في منشورها: "وفي عز محاولاتي نقله لمستشفى تانية فقد نبض قلبه لثواني قدامي اتخضيت الدكاترة طمنوني وقالوا مفيش حاجة أهو زي الفل بس قلبي وجعني ولقيتني بقول له عايزاك تسبح وتقول الشهادة معايا وتفضل تقول كل القرآن اللي أنت حافظه يا دوبك لفيت ظهري ولسه هأخرج أشوف موضوع الإسعاف ونقله، لقيت دكاترة وممرضين في كل حتة حوالين أحمد بيحاولوا ينعشوه 38 دقيقة علي الساعة محاولات وأنا واقفة قدامه قلبي بيتقطع وروحي أنا بتطلع مني ماسكة في خيط أمل من الدخان أتقطع بآخر نفس منه وراح أحمد، أخويا الصغير الطيب الحنين الهادي".

شكل خبر وفاة أحمد سامي العدل صدمة كبيرة لجمهور منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن "أحمد" لا يزال في ريعان شبابه، ولم يعلن من قبل عن حالته الصحية.

أحمد سامي العدل

من هو أحمد سامي العدل؟

هو الابن الأصغر للفنان الراحل سامي العدل، خاض "أحمد" العديد من التجارب الفنية، كممثل، مساعد مخرج، ومنتج. ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها المرحوم أحمد سامي العدل هو فيلم أعز الولد والذي عرض في عام 2021 وضم نخبة من النجوم ومنهم الفنانة ميرفت أمين، سامي مغاوري، رجاء الجداوي، دلال عبد العزيز، شيرين، إنعام سالوسة، عمرو يوسف، ريهام عبد الغفور، محمد شاهين، صبا مبارك، وعمرو سلامة.

كما شارك "أحمد" كممثل مع النجمة يسرا في مسلسل فوق مستوى الشبهات، ومع الفنانة منة شلبي في مسلسل حارة اليهود. وعمل مساعد مخرج في العديد من الأعمال آخرها مسلسل جميلة الذي عرض في رمضان الماضي من بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنانة سوسن بدر.