الاحتلال الإسرائيلي يغلق 3 مداخل لبلدة سبسطية شمال غرب نابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مداخل لبلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بالسواتر الترابية، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا".

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن جرافات الاحتلال أغلقت المداخل الثلاثة للبلدة من الجهة الغربية بالسواتر الترابية، وأبقت على المدخل الرئيس مفتوحا مع تواجد جيش الاحتلال.

ووفقا لوكالة "وفا" أغلقت قوات الاحتلال الحاجز الواصل بين مدينة نابلس وبلدة عصيرة الشمالية المعروف بـ"الـ17"، وشارع زواتا- اجنسنيا، شمال نابلس.

كما أغلق الحاجز الواصل بين مدينة نابلس وبلدة عصيرة الشمالية، والشارع الرابط بين اجنسنيا وزواتا، ومنعت الفلسطينيين من المرور منهما، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة جبل عيبال.